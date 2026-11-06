ASML Aktie

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WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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ASML-Investmentbeispiel 06.11.2026 10:03:30

NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in ASML eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das ASML-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ASML-Anteile an diesem Tag 1 029,20 USD wert. Bei einem ASML-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,716 ASML-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (1 356,65 USD), wäre die Investition nun 13 181,60 USD wert. Mit einer Performance von +31,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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