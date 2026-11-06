ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|ASML-Investmentbeispiel
|
06.11.2026 10:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr eingefahren
Das ASML-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ASML-Anteile an diesem Tag 1 029,20 USD wert. Bei einem ASML-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,716 ASML-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (1 356,65 USD), wäre die Investition nun 13 181,60 USD wert. Mit einer Performance von +31,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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