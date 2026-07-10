NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ASML-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ASML-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 97,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,029 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 855,84 USD, da sich der Wert eines ASML-Papiers am 09.07.2026 auf 1 804,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 755,84 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at