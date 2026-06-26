ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Profitable ASML-Anlage?
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26.06.2026 10:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die ASML-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ASML-Papier bei 700,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,428 ASML-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 1 841,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 629,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 162,94 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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