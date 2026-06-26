NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen ASML-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die ASML-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ASML-Papier bei 700,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,428 ASML-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 1 841,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 629,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 162,94 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at