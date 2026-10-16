NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ASML-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem ASML-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 603,80 USD. Bei einem ASML-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,562 ASML-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 1 657,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 450,15 USD wert. Damit wäre die Investition 174,50 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at