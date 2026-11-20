ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Rentables ASML-Investment?
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20.11.2026 10:03:33
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das ASML-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ASML-Papier 857,17 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,167 ASML-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 582,18 USD, da sich der Wert eines ASML-Papiers am 19.11.2026 auf 1 356,20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 58,22 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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