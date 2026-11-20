Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ASML gewesen.

Das ASML-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ASML-Papier 857,17 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,167 ASML-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 582,18 USD, da sich der Wert eines ASML-Papiers am 19.11.2026 auf 1 356,20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 58,22 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at