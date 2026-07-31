NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen

Das ASML-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 766,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,130 ASML-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (1 651,44 USD), wäre die Investition nun 215,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,38 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at