ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Rentables ASML-Investment?
|
31.07.2026 10:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen
Das ASML-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 766,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,130 ASML-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (1 651,44 USD), wäre die Investition nun 215,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,38 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs
|
31.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.07.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)