NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ASML gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ASML-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die ASML-Aktie letztlich bei 832,92 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die ASML-Aktie investiert hat, hat nun 1,201 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML-Aktie auf 1 735,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 083,05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 108,30 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at