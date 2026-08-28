ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|ASML-Anlage im Blick
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28.08.2026 10:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ASML-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die ASML-Aktie letztlich bei 832,92 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die ASML-Aktie investiert hat, hat nun 1,201 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML-Aktie auf 1 735,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 083,05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 108,30 Prozent erhöht.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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