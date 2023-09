NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in ASML abgeworfen

Am 22.09.2020 wurde das ASML-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 364,64 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,742 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML-Papiers auf 582,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 596,42 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 596,42 USD, was einer positiven Performance von 59,64 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at