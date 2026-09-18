ASML Aktie

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WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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ASML-Anlage unter der Lupe 18.09.2026 10:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ASML-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem ASML-Papier statt. Zum Handelsende standen ASML-Anteile an diesem Tag bei 597,73 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die ASML-Aktie investierten, hätten nun 1,673 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 726,43 USD, da sich der Wert eines ASML-Papiers am 17.09.2026 auf 1 629,67 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 172,64 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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