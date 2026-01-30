ASML Aktie

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

30.01.2026 10:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in ASML eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden ASML-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 736,99 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,357 ASML-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.01.2026 1 974,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 455,16 USD belief. Damit wäre die Investition um 97,45 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

