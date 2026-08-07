ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Profitable ASML-Investition?
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07.08.2026 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 109,60 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,124 ASML-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 550,82 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 06.08.2026 auf 1 704,37 USD belief. Mit einer Performance von +1 455,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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