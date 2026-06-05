ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|ASML-Investmentbeispiel
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05.06.2026 10:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden ASML-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 683,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ASML-Aktie investiert, befänden sich nun 1,463 ASML-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ASML-Anteile wären am 04.06.2026 2 572,03 USD wert, da der Schlussstand 1 757,47 USD betrug. Mit einer Performance von +157,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|ASML Holding NV NY Registered Shs
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