NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ASML-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden ASML-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 683,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ASML-Aktie investiert, befänden sich nun 1,463 ASML-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ASML-Anteile wären am 04.06.2026 2 572,03 USD wert, da der Schlussstand 1 757,47 USD betrug. Mit einer Performance von +157,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at