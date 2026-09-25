ASML Aktie

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WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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Lukratives ASML-Investment? 25.09.2026 10:03:40

NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren ASML-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die ASML-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ASML-Aktie bei 868,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,510 ASML-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 825,74 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 24.09.2026 auf 1 722,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 98,26 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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