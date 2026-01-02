ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Profitables ASML-Investment?
|
02.01.2026 10:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden ASML-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 700,42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ASML-Aktie investiert, befänden sich nun 0,143 ASML-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (1 069,86 USD), wäre das Investment nun 152,75 USD wert. Mit einer Performance von +52,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shsmehr Nachrichten
|
18:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
16:01
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
30.12.25