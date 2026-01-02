NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden ASML-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 700,42 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ASML-Aktie investiert, befänden sich nun 0,143 ASML-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (1 069,86 USD), wäre das Investment nun 152,75 USD wert. Mit einer Performance von +52,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at