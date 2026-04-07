NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Associated Banc-Corp-Aktien gewesen.

Die Associated Banc-Corp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,49 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,064 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159,49 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Anteils am 06.04.2026 auf 26,30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,49 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Associated Banc-Corp einen Börsenwert von 4,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at