Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Lohnende Associated Banc-Corp-Anlage?
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07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Associated Banc-Corp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,49 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,064 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159,49 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Anteils am 06.04.2026 auf 26,30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,49 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Associated Banc-Corp einen Börsenwert von 4,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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