Associated Banc Aktie

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WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

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Lohnende Associated Banc-Corp-Anlage? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Associated Banc-Corp-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Associated Banc-Corp-Aktie bei 21,53 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,645 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,91 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Anteils am 12.10.2026 auf 28,83 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,91 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp bezifferte sich zuletzt auf 5,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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