Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Hochrechnung
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28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Associated Banc-Corp-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Associated Banc-Corp-Papier an diesem Tag bei 21,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,591 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 28,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28,93 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Associated Banc-Corp einen Börsenwert von 4,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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