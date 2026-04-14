NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Anlegern gebracht.

Die Associated Banc-Corp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Associated Banc-Corp-Papier bei 19,49 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51,308 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (27,86 USD), wäre die Investition nun 1 429,45 USD wert. Mit einer Performance von +42,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Associated Banc-Corp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at