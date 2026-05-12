NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Associated Banc-Corp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,38 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 410,172 Associated Banc-Corp-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.05.2026 11 447,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,91 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 447,91 USD, was einer positiven Performance von 14,48 Prozent entspricht.

Associated Banc-Corp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at