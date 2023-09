NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Associated Banc-Corp-Investment eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 13,19 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Associated Banc-Corp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,815 Associated Banc-Corp-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 269,14 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Anteils am 11.09.2023 auf 16,74 USD belief. Das entspricht einem Plus von 26,91 Prozent.

Der Marktwert von Associated Banc-Corp betrug jüngst 2,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at