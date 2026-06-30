NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Associated Banc-Corp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Associated Banc-Corp-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,831 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 180,76 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 29.06.2026 auf 31,00 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 80,76 Prozent.

Der Börsenwert von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 5,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at