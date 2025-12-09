NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Associated Banc-Corp-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Associated Banc-Corp-Aktie bei 16,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Associated Banc-Corp-Papier investiert hätte, hätte er nun 610,128 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.12.2025 auf 26,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 936,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,37 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Associated Banc-Corp betrug jüngst 4,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at