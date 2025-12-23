NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Associated Banc-Corp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Associated Banc-Corp-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,26 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,220 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.12.2025 gerechnet (26,69 USD), wäre das Investment nun 1 100,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,02 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Associated Banc-Corp einen Börsenwert von 4,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at