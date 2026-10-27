NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Associated Banc-Corp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Anteile betrug an diesem Tag 25,37 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 394,166 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 915,65 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 26.10.2026 auf 30,23 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,16 Prozent gesteigert.

Associated Banc-Corp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at