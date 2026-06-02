NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Associated Banc-Corp-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 531,915 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,19 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 462,77 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,63 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 4,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at