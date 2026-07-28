NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Associated Banc-Corp-Papier an diesem Tag 18,63 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 53,677 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 644,66 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Anteils am 27.07.2026 auf 30,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,47 Prozent erhöht.

Alle Associated Banc-Corp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at