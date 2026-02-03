NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Associated Banc-Corp-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Associated Banc-Corp-Papier bei 18,58 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,382 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 27,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,62 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 49,62 Prozent.

Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 4,52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

