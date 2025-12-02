Associated Banc Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Associated Banc-Corp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Associated Banc-Corp-Papier an diesem Tag 24,41 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert, befänden sich nun 40,967 Associated Banc-Corp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated Banc-Corp-Papiers auf 25,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 058,58 USD wert. Das entspricht einem Plus von 5,86 Prozent.
Zuletzt verbuchte Associated Banc-Corp einen Börsenwert von 4,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
