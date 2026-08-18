Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Performance im Blick
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Associated Banc-Corp-Papier bei 20,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,216 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Aktien wären am 17.08.2026 1 545,81 USD wert, da der Schlussstand 32,06 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,58 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 6,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Associated Banc-Corp.
Analysen zu Associated Banc-Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Associated Banc-Corp.
|27,40
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.