NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Associated Banc-Corp gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Associated Banc-Corp-Papier bei 20,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48,216 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Aktien wären am 17.08.2026 1 545,81 USD wert, da der Schlussstand 32,06 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,58 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 6,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at