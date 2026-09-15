Associated Banc Aktie

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WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

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Lukratives Associated Banc-Corp-Investment? 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Associated Banc-Corp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Associated Banc-Corp-Aktie an diesem Tag bei 20,73 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 482,393 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 442,84 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,43 Prozent angezogen.

Alle Associated Banc-Corp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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