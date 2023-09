NASDAQ Composite Index-Titel Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Associated Banc-Corp eingebracht

Bei einem frühen Investment in Associated Banc-Corp-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Associated Banc-Corp-Papier an diesem Tag 19,91 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 5,023 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated Banc-Corp-Papiers auf 17,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,75 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 88,75 USD, was einer negativen Performance von 11,25 Prozent entspricht.

Associated Banc-Corp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at