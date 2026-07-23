NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astro-Med-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Astro-Med gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Astro-Med-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,69 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Astro-Med-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 637,349 Astro-Med-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 28,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 381,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,81 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Astro-Med eine Marktkapitalisierung von 224,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at