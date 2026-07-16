Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Performance im Blick
|
16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astro-Med-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Astro-Med-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Astro-Med-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,013 Astro-Med-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.07.2026 1 973,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 97,31 Prozent zugenommen.
Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 221,58 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!