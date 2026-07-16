NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astro-Med-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Astro-Med-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Astro-Med-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,49 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Astro-Med-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,013 Astro-Med-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.07.2026 1 973,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 97,31 Prozent zugenommen.

Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 221,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at