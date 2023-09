NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Astro-Med-Investment abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Astro-Med-Aktien verdienen können.

Am 28.09.2022 wurde die Astro-Med-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,95 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Astro-Med-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 836,820 Astro-Med-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,16 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 175,73 USD wert. Damit wäre die Investition um 1,76 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Astro-Med zuletzt 92,46 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at