NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Astro-Med abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Astro-Med gewesen.

Astro-Med-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Astro-Med-Anteile an diesem Tag bei 7,17 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 139,470 Astro-Med-Papiere. Die gehaltenen Astro-Med-Anteile wären am 09.08.2023 1 973,50 USD wert, da der Schlussstand 14,15 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 97,35 Prozent angezogen.

Insgesamt war Astro-Med zuletzt 102,75 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at