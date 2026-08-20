Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Lohnender Astro-Med-Einstieg?
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astro-Med von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 20.08.2016 wurde das Astro-Med-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,274 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 181,24 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Anteils am 19.08.2026 auf 28,89 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +81,24 Prozent.
Astro-Med wurde am Markt mit 226,22 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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