NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astro-Med von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Astro-Med-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Astro-Med-Papier statt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Anteile betrug an diesem Tag 15,59 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astro-Med-Aktie investiert, befänden sich nun 641,437 Astro-Med-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Astro-Med-Papiers auf 28,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 550,35 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 85,50 Prozent.

Der Marktwert von Astro-Med betrug jüngst 226,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at