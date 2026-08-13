Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Hochrechnung
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astro-Med von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Astro-Med-Papier statt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Anteile betrug an diesem Tag 15,59 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astro-Med-Aktie investiert, befänden sich nun 641,437 Astro-Med-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Astro-Med-Papiers auf 28,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 550,35 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 85,50 Prozent.
Der Marktwert von Astro-Med betrug jüngst 226,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astro-Med Inc.
Analysen zu Astro-Med Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Astro-Med Inc.
|25,00
|0,00%