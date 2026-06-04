NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astro-Med von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Astro-Med-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Astro-Med-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,11 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astro-Med-Aktie investiert, befänden sich nun 109,769 Astro-Med-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 667,40 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 03.06.2026 auf 15,19 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 66,74 Prozent gleich.

Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 118,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at