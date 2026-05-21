NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astro-Med-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Astro-Med-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Astro-Med-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,89 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 592,066 Astro-Med-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 336,29 USD, da sich der Wert einer Astro-Med-Aktie am 20.05.2026 auf 14,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,64 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Astro-Med belief sich zuletzt auf 107,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at