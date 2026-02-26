Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
26.02.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astro-Med-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Astro-Med-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Astro-Med-Aktie an diesem Tag bei 11,16 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 896,057 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 8 306,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,27 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 16,94 Prozent vermindert.
Am Markt war Astro-Med jüngst 70,40 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
