Astro-Med Aktie

Astro-Med für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Astro-Med-Anlage? 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astro-Med-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Astro-Med-Aktien gewesen.

Die Astro-Med-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Astro-Med-Aktie an diesem Tag bei 11,16 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 896,057 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 8 306,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,27 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 16,94 Prozent vermindert.

Am Markt war Astro-Med jüngst 70,40 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Astro-Med Inc.

mehr Nachrichten