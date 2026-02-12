NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astro-Med-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Astro-Med gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Astro-Med-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Astro-Med-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,621 Astro-Med-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 9,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,92 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 16,08 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Astro-Med eine Marktkapitalisierung von 73,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at