NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Astro-Med von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Astro-Med-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,97 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,354 Astro-Med-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,00 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 24.12.2025 auf 8,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,00 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Astro-Med einen Börsenwert von 63,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at