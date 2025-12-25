Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Langfristige Performance
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Astro-Med von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Astro-Med-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,97 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,354 Astro-Med-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,00 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 24.12.2025 auf 8,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,00 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Astro-Med einen Börsenwert von 63,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!