Astro-Med Aktie

WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084

Astro-Med-Investition im Blick 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Astro-Med-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Astro-Med-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Astro-Med-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Astro-Med-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,082 Astro-Med-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Astro-Med-Aktie auf 9,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,16 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35,84 Prozent vermindert.

Der Astro-Med-Wert an der Börse wurde auf 69,19 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Astro-Med Inc. 7,55 -1,31% Astro-Med Inc.

