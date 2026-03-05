Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Astro-Med-Investition im Blick
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Astro-Med-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Astro-Med-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Astro-Med-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,082 Astro-Med-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Astro-Med-Aktie auf 9,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,16 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35,84 Prozent vermindert.
Der Astro-Med-Wert an der Börse wurde auf 69,19 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Astro-Med Inc.
Analysen zu Astro-Med Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Astro-Med Inc.
|7,55
|-1,31%
