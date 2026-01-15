Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Astro-Med-Anlage im Blick
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Astro-Med von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Astro-Med-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,01 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 832,639 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 9,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 801,83 USD wert. Mit einer Performance von -21,98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Astro-Med-Wert an der Börse wurde auf 71,18 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
