Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Astronics-Anlage im Blick
|
27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Astronics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Astronics-Papier 32,83 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 304,571 Astronics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 400,12 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 25.11.2026 auf 57,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,00 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Astronics zuletzt 2,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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