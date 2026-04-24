NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Astronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Astronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,20 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hat, hat nun 47,170 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 435,38 USD wert. Damit wäre die Investition um 243,54 Prozent gestiegen.

Am Markt war Astronics jüngst 2,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at