NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Astronics eingebracht

Bei einem frühen Astronics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 25.08.2020 wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,45 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,582 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Astronics-Papiers auf 16,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,40 USD wert. Mit einer Performance von +76,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Astronics bezifferte sich zuletzt auf 554,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at