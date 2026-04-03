NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Astronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.04.2023 wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Astronics-Anteile bei 13,62 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 73,421 Anteilen. Die gehaltenen Astronics-Aktien wären am 02.04.2026 5 127,75 USD wert, da der Schlussstand 69,84 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 412,78 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Astronics einen Börsenwert von 2,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at