Astronics Aktie

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WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

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Profitable Astronics-Anlage? 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Astronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Astronics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Astronics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,27 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,536 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 446,12 USD, da sich der Wert einer Astronics-Aktie am 22.10.2026 auf 59,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 346,12 Prozent erhöht.

Astronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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