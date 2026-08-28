NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Astronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Astronics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Astronics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,90 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Astronics-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,942 Astronics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 610,79 USD, da sich der Wert einer Astronics-Aktie am 27.08.2026 auf 77,99 USD belief. Damit wäre die Investition 461,08 Prozent mehr wert.

Astronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at